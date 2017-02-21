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İZAYDAŞ, IFAT Eurasia fuarında boy gösterdi

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İZAYDAŞ, IFAT Eurasia fuarında boy gösterdi
İZAYDAŞ, IFAT Eurasia 2017 Çevre Teknolojileri Fuarı'nda sektörün aktörleri ile bir araya geldi, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'de ikinci kez kapılarını açan IFAT Eurasia 2017 Çevre Teknolojileri Fuarı'nın açılışı yerli ve yabancı birçok bürokrat, akademisyen ve yatırımcının katılımıyla gerçekleşti. İZAYDAŞ, Türkiye'de bu alanda yapılan tüm fuarları geride bırakan IFAT Eurasia fuarına kalabalık bir ekiple katıldı. İZAYDAŞ yetkilileri, modern tanıtım standında üç gün boyunca yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Üniversite öğrencileri, çeşitli belediyelerden yetkililer, akademisyen ve uluslararası atık üreticisi firma temsilcileri, İZAYDAŞ yetkililerinden bilgiler aldı.

Fuarda ayrıca İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ise fuar standında üst düzey bürokrat ve uluslararası yatırımcılarla görüşürken başkanlığını yürüttüğü Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği (TAYÇED) ve KSO Çevre İhtisas Komisyonu üyeleri ile birer toplantı gerçekleştirdi.

Yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin yanı sıra AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcıları Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, ÇŞB Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İSTAÇ Genel Müdürü Fahrettin Soran'da İZAYDAŞ standını ziyaret eden isimler arasındaydı.

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