  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Kocaeli 5 °C

 İZAYDAŞ, KYÖD heyetini ağırladı

»
 İZAYDAŞ, KYÖD heyetini ağırladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İZAYDAŞ,Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği oda başkanı ve yöneticilerini ağırladı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de katıldığı ziyarette İZAYDAŞ’ın faaliyetlerinin yanı sıra gündemde olan evsel atık yakma ve enerji üretim tesisi projesinin detayları ele alındı. Programda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal Altunel, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcıları Bayram Karakuş ve İsmail Uludağ, Yakma Tesisi Müdürü Şahan Dede, Düzenli Depolama Alanları Müdürü Mahmut Kıldize ev sahibi olarak yer alırken, ziyarete KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Orman Mühendisleri Odası ve Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği temsilcisi Dr. Mustafa Zengin katıldı.

Ziyaretin ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, “Kurulacak bu tesisin yeri, üç ayrı üniversite tarafından teknik, ekonomik ve çevresel faktörlere bakılarak belirlendi. Kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün alternatifler ele alındı. Tesisin yeri belli olana kadar, bilimsel, şeffaf ve katılımcı yöntemle çok detaylı bir çalışma izlendi” diye konuştu.

Bu haber toplam 148 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SYKP’den “Hayır”11 Şubat 2017 Cumartesi 09:06
  • "Emekçiler ‘hayır’ diyor"10 Şubat 2017 Cuma 14:13
  • Hürriyet’ten Bakan Soylu’ya sorular09 Şubat 2017 Perşembe 10:59
  • Eğitim Sen, son ihraçları kınadı09 Şubat 2017 Perşembe 10:56
  • ADD’den Varlık Fonu tepkisi09 Şubat 2017 Perşembe 10:05
  • CHP İzmit’te Hayır’ı Hayırettin anlatacak09 Şubat 2017 Perşembe 10:03
  • İzmit Meclisi toplanıyor 07 Şubat 2017 Salı 09:11
  • Başkan Baran, çalışmaları yerinde inceledi06 Şubat 2017 Pazartesi 20:27
  • Eşmeli şimdi rahat05 Şubat 2017 Pazar 20:32
  • Körfez’de metruk binalar yıkılıyor05 Şubat 2017 Pazar 13:10
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Bu yaz, bir şeyleri değiştirelim
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti