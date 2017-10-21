İZAYDAŞ sektörle işbirliği içinde 

Genel Müdür Muhammet Saraç, İSTAÇ ve İstanbul Enerji şirketlerini ziyaret etti.

Atığı değere dönüştüren hamleleri ile bu alandaki liderlik misyonunu özverili bir biçimde sürdüren İZAYDAŞ, sektörle olan kurumsal ilişkilerini başarıyla yerine getiriyor. Genel Müdür Muhammet Saraç, İSTAÇ Genel Müdürü Fahrettin Soran, Genel Müdür Yardımcısı Vedat Balahorli, İstanbul Enerji Genel Müdürü Fatih Saltabaş’ı ziyaret etti. Kısa adı TÜRKTAY olan “Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli”nin Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı da yapan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Saraç yaptığı açıklamada “Sektörel ilişkilerin geliştirilmesinin, hem atık yönetimi sektörü hem de ülke menfaatleri açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu sayede yaptığımız faaliyetler anlam kazanacak ve güvenli bir geleceğe yatırım yapmış olacağız” dedi. İSTAÇ Genel Müdürü Fahrettin Soran, Genel Müdür Yardımcısı Vedat Balahorli, İstanbul Enerji Genel Müdürü Fatih Saltabaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İZAYDAŞ’ın her geçen gün ivmesini artırarak Türkiye’nin öncü kuruluşlarından birisi olduğunun altını çizdi.