İZAYDAŞ, TÜRKTAY’ın lokomotifi oldu

İZAYDAŞ Genel Müdürü ve TAYÇED Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Saraç, iki gün süren panelin Yürütme Kurulu Başkanlığını yaptı. Atık sektöründeki tüm paydaşların bir araya geldiği panelde bu yıl, “Sanayi, enerji ve istihdam için en stratejik yerli kaynak; Atık” başlığı ile sekiz oturum gerçekleştirildi.

KATILIM YOĞUN OLDU

İZAYDAŞ, LASDER, TÜMAKÜDER, TÜDAM ve TAYÇED gibi etkin kurum ve kuruluşların desteklediği “TÜRKTAY” (Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi) paneli Ankara Hilton toplantı salonunda düzenlendi. Bu yıl sekizinci kez düzenlenen TÜRKTAY, “Sanayi, enerji ve istihdam için en stratejik yerli kaynak; Atık” başlığı altında toplandı. Atık yönetiminin tüm yönleriyle ele alındığı ve sonuç raporunun konuyla ilgili çalışmalara rehberlik etmesi amacıyla katılımcılarla paylaşılacağı panele, TBMM Çevre Komisyonu Üyeleri Ak Parti Çevre, Şehir ve Kültür’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan uzman yetkililer, akademisyenler, STK temsilcileri ve sektörle ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

SARAÇ, OTURUM BAŞKANLIĞI DA YAPTI

İZAYDAŞ Genel Müdürü, TAYÇED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKTAY Yürütme Kurulu Başkanı Muhammet Saraç, panelde “Stratejik Yerli Kaynak Atık” başlıklı oturumun başkanlığını da gerçekleştirdi. Yoğun ilgiyle takip edilen oturumda Saraç, kamu ve özel sektör temsilcilerinin, sektörün problemlerini tartışma fırsatını iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Saraç yaptığı konuşmada ayrıca, “Panelimize bakanlığımızdan daha fazla ilgi beklerdik ama olmadı. Bizler “yeteri ile yetinmeyi” bileceğiz, her gün büyüyen ülkemizin geleceğine daha sağlıklı katkı sunabilmek için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.