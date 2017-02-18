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İZAYDAŞ vites yükseltiyor

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İZAYDAŞ vites yükseltiyor
Türkiye’de atık yönetiminde lider, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, bir yıllık performansını bütün yöneticileriyle birlikte değerlendirdi.

İki gün süren toplantıda bir araya gelen İZAYDAŞ yöneticileri, bir yıllık çalışmaları ve hedeflerini aktardı. Genel Müdür Muhammet Saraç, toplantının sonunda, “Sektörümüz acımasız bir rekabet içinde ancak biz işimizi düzgün yapmaya devam edeceğiz” dedi.

BİR YILLIK FAALİYETLER

Müdür, şef ve sorumluların katıldığı Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı, İZAYDAŞ Genel Müdürlük toplantı salonunda yapıldı. İki gün süren toplantıda birim müdürleri sırayla geçen yıla ait hedeflerin gerçekleşme durumunu, karşılaştıkları sorunların kaynağı ve çözüm yolları ile bu yıla dair planlamalarını sunumlar eşliğinde anlattı.

ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantının değerlendirme bölümünde konuşan Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı Bayram Karakuş, yeni hedeflerle bu çalışma yılının hayırlı olmasını dilerken, “İşimize daha çok sarılarak birlikte aynı hedefe koşmamız lazım” dedi. Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ ise iletişim ve koordinasyonla ilgili konuların önemine dikkat çekti. Uludağ, “Burada amacımız şirketin hedefleridir, şirketin kuruluş amacına uygun şekilde faaliyetlerimizi yürütmektir” şeklinde konuştu.

SARAÇ: DERDİMİZ BAŞARILI BİR MİRAS BIRAKMAK

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Saraç, alanında en iyi şirket olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Genel Müdür Saraç, “Sorunlarımızı ilgili yerlerde konuşmaktan kaçınmayacağız, işle ilgili her türlü tartışacağız. Bu kavgamız bizim iş güvencemizi arttırmak için yapılıyor. Burada genç arkadaşlarımız var; derdimiz yeni nesle başarılı bir miras bırakmaktır. Serbest piyasada, mücadele ediyoruz. Sektörümüz acımasız bir rekabet içinde ancak biz işimizi düzgün yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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