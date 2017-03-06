İZAYDAŞ’tan 24 kişi Kızılay’a kan bağışladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde gerçekleştirilen kan bağışı organizasyonuna bir destekte İZAYDAŞ verdi.

Yaklaşık yedi yıldır gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine bu yıl İZAYDAŞ’tan 24 kişi katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun talimatıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliği ile düzenlenen kan bağışı organizasyonlarından biri de İZAYDAŞ’ta gerçekleştirildi. Düzenli olarak kan bağışında bulunarak bronz madalya sahibi olan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç’ın da kan verdiği etkinlikte, çalışan ve yöneticilerden oluşan 24 kişi Türk Kızılayı İzmit Şubesinin özel donanımlı otobüsünde kan bağışında bulundu.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara şifa olması açısından kan bağışının önemine dikkat çeken Genel Müdür Muhammet Saraç, “Sosyal bilinç oluşturmak ve farkındalığı arttırmak için bu etkinlikte yer alarak örnek olmak istedik. İZAYDAŞ’ta zaten herkes kan bağışını önemsiyor. Bu bilinç bizleri çok mutlu ediyor. Bu etkinlikte emeği geçen, kan bağışında bulunan arkadaşlarıma ve tüm Kızılay ekibine teşekkür ederim” dedi.