İzci olmak isteyen öğrencilere, zirvede izcilik eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan gençler, izciliğin öğrenebileceği en ideal yerde eğitim almanın ayrıcalığını yaşadılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak gençlere hizmet veren Diriliş Kampında, izci olmak isteyen bir grup öğrenciye izcilik eğitimi verildi. Öğrenciler, izcilik gibi önemli bir branş eğitimini, doğanın en ideal yerlerinden biri olarak gösterilen Diriliş Kampında almanın ayrıcalığını yaşadı. Diriliş 2 Kampında gerçekleşen İzcilik eğitimine çok sayıda genç katıldı. Gençlere eğitim kapsamında izciliğin temel bilgileri, el becerileri, bayrak töreni, doğa ve doğada yaşam becerilerini içeren eğitimler verildi. Bunun yanı sıra dağcılık ve okçuluk etkinlikleri gerçekleştirildi. Kamp İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Öte yandan söz konusu izcilik eğitimi için Diriliş Kampının seçilmesi öğrenciler için ayrı bir katkı oldu. Zira doğa şartlarına karşı direnebilmenin sporu olarak kabul edilen İzcilik branşı en iyi şekilde yine doğa içinde öğrenebiliyor. Bu nedenle öğrencilere verilen izcilik eğitimi için Diriliş Kampının seçilmesi de büyük önem taşıdı. Eğitime katılan öğrenciler, izcilik eğitimini Diriliş Kampında almanın kendileri için bir şans olduğunu dile getirerek, kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.