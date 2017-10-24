İzcilerden iletişim temalı kamp

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor İzcilik Branşı Ateş Kız Oymak Ünitesi, Kartepe Pazarçayır İzcilik Tesisinde iletişim temalı kamp düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor tarafından düzenlenen kampa eğitimci liderlerden Selma Samur ve Rana Gökdemir'in yanı sıra 40 izci ve izci gönüllüleri katıldı. Kampa katılan izcilere "Değerler Eğitimi" kapsamında "İletişim" üzerine eğitimler verildi. İletişim temalı kampında verilen eğitimler ile izciler iletişimin önemi, iletişim araçları, etkili iletişim kurma konuları hakkında bilgi edindi. Mavi beyazlı izciler, değerler eğitiminin yanı sıra; temel izcilik bilgileri, teknik iz ve işaretleri, okçuluk, matrak, mangala ve izci düğümleri konularında da eğitimci liderlerden ders aldı.