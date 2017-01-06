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İZGAZ'dan önemli uyarı!

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İZGAZ'dan önemli uyarı!
İzgaz, Meteoroloji'nin şiddetli lodos olacağı bilgisine dayanarak karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

İZGAZ tarafından gönderilen yazılı açıklama:

 "Gaz yağı, motorin, benzin, kömür, odun kömürü, odun, LPG, doğal gaz, vb. fosil yakıtların iyi yanmaması, hava eksikliğinden kaynaklı karbon monoksitin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bu kazalar kolaylıkla önlenebilir.

Bazı çok basit, ama temel güvenlik kurallarına uymak yeterlidir" denildi. BUNLARA DİKKATİZGAZ, "Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek karbon monoksit (baca gazı) zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir.

Bacaların sızdırmazlığı ve çekişi mutlaka kontrol ettirilmelidir. Doğalgaz kullanıcılarının kombi, soba, şofben gibi bacalı yakıcı cihazların bulunduğu mekânda yatmamaları da önem arz etmektedir. Cihazların bulunduğu mekandaki hava alışverişini sağlayan menfezlerin de kesinlikle kapatılmaması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

Her zaman ortamın iyi havalanmasını sağlayın.

Fosil yakıt kullanan cihazların (şofben, soba, ocak, kombi) kullanıldığı odalarda havalandırmanın sağlandığından emin olun. En az iki tane havalandırma menfezi açık, Bir tanesi zemine yakın, İkincisi de boy hizasının üzerinde olmalıdır. Havalandırma menfezlerini hiçbir şekilde kapatmayınız ve her zaman açık tutunuz. Bacalar her yıl yetkili kişilerce temizlenmelidir. Bacalar her zaman açık olmalıdır. Yakıcı cihazlarınızı her yıl yetkili servise kontrol ettirin. Fosil yakıt kullanılan ortamlarda karbon monoksit detektörü kullanınız. Doğal gaz kullanıcıysanız havayı dış ortamdan alan ve atık dumanı dışarı veren cihazları (hermatik tip) tercih ediniz. Fosil yakıtla çalışan cihazın bulunduğu odada uyumayınız. Açık havada çalışması gereken cihazları kapalı ortamlarda kullanmayınız. 

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