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İZGİAD’a bilgi sunumu

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İZGİAD’a bilgi sunumu
AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İZGİAD-İzmit Genç İşadamları Derneği’ni ziyaret ederek Yeni Anayasa ile Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni anlattı.

İZGİAD Başkanı Yusuf Erenkaya ve yönetiminin konuk ettiği Katırcıoğlu’nun sohbet toplantısında, İZGİAD eski başkanları Süleyman Durak ve Nurhayat Güldüren de hazır bulundu.

AK Parti Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, “Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en önemli etkisi istikrarın sürmesinde görülecektir. Siz Genç işadamları yatırım kararlarını alırken en çok ihtiyacınız olan şey istikrardır.” dedi.

İzmitli genç işadamlarının sorularını cevaplandıran AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, sohbete katılan İZGİAD üyeleriyle birlikte görülüyor.

 

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