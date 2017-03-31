İZGİAD’a İDEV bilgilendirmesi

27 Nisan’da kapılarını açmaya hazırlanan Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı’nın tanıtımına ilişkin etkinlik düzenlendi.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ve yönetici Mehmet Akif Şen’in de katılımlarıyla İZGİAD-İzmit Genç İşadamları Derneği Başkanı Yusuf Erenkaya ile üyelerine İDEV Fuar bilgilendirmesi yapıldı. TÜYAP Bölge Başkanı Gökalp Gökdemir ile Kocaeli Satış Sorumlusu Çağdaş Akyol’un katıldığı İDEV Fuarı tanıtım toplantısında İZGİAD üyelerine hitap eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kentimizdeki işadamları derneklerinin İDEV Fuarı’na sahip çıkmalarının bekliyoruz. Genç işadamları arkadaşlarımızın katılım ve katkılarıyla hep birlikte kentimizin markası olma yolundaki İDEV’i geliştireceğiz” dedi.

TÜYAP Bölge Başkanı Gökalp Gökdemir de İDEV Fuarı ile ilgili İZGİAD-İzmit Genç İşadamları Derneği üyelerine yaptığı sunumda özellikle tanıtım çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı.