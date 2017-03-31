  • BIST 89.216
  • Altın 145,349
  • Dolar 3,6400
  • Euro 3,8880
  • Kocaeli 10 °C

İZGİAD’a İDEV bilgilendirmesi

»
İZGİAD’a İDEV bilgilendirmesi
27 Nisan’da kapılarını açmaya hazırlanan Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı’nın tanıtımına ilişkin etkinlik düzenlendi.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ve yönetici Mehmet Akif Şen’in de katılımlarıyla İZGİAD-İzmit Genç İşadamları Derneği Başkanı Yusuf Erenkaya ile üyelerine İDEV Fuar bilgilendirmesi yapıldı. TÜYAP Bölge Başkanı Gökalp Gökdemir ile Kocaeli Satış Sorumlusu Çağdaş Akyol’un katıldığı İDEV Fuarı tanıtım toplantısında İZGİAD üyelerine hitap eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kentimizdeki işadamları derneklerinin İDEV Fuarı’na sahip çıkmalarının bekliyoruz. Genç işadamları arkadaşlarımızın katılım ve katkılarıyla hep birlikte kentimizin markası olma yolundaki İDEV’i geliştireceğiz” dedi.

TÜYAP Bölge Başkanı Gökalp Gökdemir de İDEV Fuarı ile ilgili İZGİAD-İzmit Genç İşadamları Derneği üyelerine yaptığı sunumda özellikle tanıtım çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bu haber toplam 73 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tepeköy'de mahalle turu28 Mart 2017 Salı 10:17
  • Çanakkaleli Başkan Gökhan,Karamürsel’de ‘Hayır’ istedi25 Mart 2017 Cumartesi 10:49
  • İhraç edilenlere KESK desteği25 Mart 2017 Cumartesi 10:09
  • Emekli Sen’den hayır broşürü24 Mart 2017 Cuma 10:00
  • Eğitim Sen’de komisyon seçimi22 Mart 2017 Çarşamba 10:41
  • 4 bin 500 metrelik yola beton21 Mart 2017 Salı 18:32
  • Gölcük’te FETÖ davası20 Mart 2017 Pazartesi 09:07
  • Ülkü Ocakları, Saffet Sancaklı'yı ziyaret etti17 Mart 2017 Cuma 10:38
  • Bişkek’e Atatürk Parkı, Issık Göl’e Cami16 Mart 2017 Perşembe 15:11
  • SES: “İhraç edilenler göreve iade edilsin”16 Mart 2017 Perşembe 14:28
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti