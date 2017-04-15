İZGİAD'dan öğrencilere TEOG motivasyon eğitimi

İzmit Genç İşadamları Derneği (İZGİAD) ve Rana Kaplan Yaşam Koçluk Merkezi işbirliği ile Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu’nda TEOG sınavına girecek öğrencilere motivasyon semineri verildi.

Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Okul Müdürü Nihat Gürcan İZGİAD Başkanı Yusuf Erenkaya ile Yaşam Koçu Gözde Ağseren’in de katıldığı seminerde TEOG sınavına girecek öğrencileri kendilerini tanımaları ve hedeflerini belirlemek için bilgiler verildi. Yaşam Koçu Gözde Ağseren, TEOG sınavına girecek öğrencilere hedeflerini belirleme ülkemizde ve Dünya’da başarılı olmuş insanların yaşamlarından örnekler verirken, öğrencilere strateji ve sınav kaygısını yenmede neler yapmaları gerektiğini anlatan önerilerde bulundu.

Seminer sonrasında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu’ndan ilk TEOG sınavlarında en yüksek notu alan Ceren Naz Sezaioğlu, eğitimi veren Yaşam Koçu Gözde Ağseren’e çiçek takdim etti. İZGİAD Başkanı Yusuf Erenkaya da Okul Müdürü Nihat Gürcan ve Gözde Ağseren’e Rodopi kahvesini 41 yıllık hatırı olması dileğiyle armağan etti.