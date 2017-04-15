  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Kocaeli 23 °C

İZGİAD'dan öğrencilere TEOG motivasyon eğitimi

»
İZGİAD'dan öğrencilere TEOG motivasyon eğitimi
İzmit Genç İşadamları Derneği (İZGİAD) ve Rana Kaplan Yaşam Koçluk Merkezi işbirliği ile Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu’nda TEOG sınavına girecek öğrencilere motivasyon semineri verildi.

Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Okul Müdürü Nihat Gürcan İZGİAD Başkanı Yusuf Erenkaya ile Yaşam Koçu Gözde Ağseren’in de katıldığı seminerde TEOG sınavına girecek öğrencileri kendilerini tanımaları ve hedeflerini belirlemek için bilgiler verildi. Yaşam Koçu Gözde Ağseren, TEOG sınavına girecek öğrencilere hedeflerini belirleme ülkemizde ve Dünya’da başarılı olmuş insanların yaşamlarından örnekler verirken, öğrencilere strateji ve sınav kaygısını yenmede neler yapmaları gerektiğini anlatan önerilerde bulundu.

Seminer sonrasında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu’ndan ilk TEOG sınavlarında en yüksek notu alan Ceren Naz Sezaioğlu, eğitimi veren Yaşam Koçu Gözde Ağseren’e çiçek takdim etti. İZGİAD Başkanı Yusuf Erenkaya da Okul Müdürü Nihat Gürcan ve Gözde Ağseren’e Rodopi kahvesini 41 yıllık hatırı olması dileğiyle armağan etti.

Bu haber toplam 92 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik faturasında devrim gibi uygulama15 Nisan 2017 Cumartesi 11:50
  • Kocaeli'de halk oylamasında hava nasıl olacak?15 Nisan 2017 Cumartesi 11:50
  • Kazı yapmadan boru değiştirdiler15 Nisan 2017 Cumartesi 11:49
  • Yeni projler için düğmeye basıldı..Yıkılıyor15 Nisan 2017 Cumartesi 11:42
  • Emekli personelden Başkan Baran’a veda ziyareti15 Nisan 2017 Cumartesi 11:16
  • Evlilik okulu, evlenecek çiftlere rehber oluyor15 Nisan 2017 Cumartesi 10:28
  • 1250 adet yeni yolcu durağının montajı sürüyor15 Nisan 2017 Cumartesi 10:05
  • Gebze’de vekâlet Hasan Gözen’de15 Nisan 2017 Cumartesi 10:00
  • Tersane işçisinin servisleri kalktı, açıklama geldi15 Nisan 2017 Cumartesi 10:00
  • 72 yaşındaki muhtar azası tek tek dağıttı15 Nisan 2017 Cumartesi 09:52
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti