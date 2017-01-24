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İzin çıkarsa taraftar da Cizre’ye gidecek

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İzin çıkarsa taraftar da Cizre’ye gidecek
Kocaelispor yönetimi, pazar günkü maça taraftarını da götürmek için bugün Kocaeli Valiliği nezdinde girişimde bulundu.

Başkan Bahri Yavuz, “İlklere imza atan kulüp olarak böyle bir şey düşündük. Cizre’ye 10 yıldır hiçbir takımın taraftarı gitmemiş. İlk maçta onları burada en iyi şekilde ağırlamıştık. Gerek yönetim, gerekse taraftar grubu arasında güzel bir diyalog oluştu. Valilikten gerekli iznin çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Özgür Taşkıran da konuyla ilgili olarak düşüncelerini dile getirdi. Taşkıran,  Cizrespor taraftarından özel davet aldıklarını belirtti, “İlk maçtaki ev sahipliğimizden dolayı bize karşı ayrı bir saygı ve sempatileri var. Sosyal medyadan çok güzel mesajlar gönderiyorlar, başımızın üzerinde yerimiz var diyorlar.  İnşallah izin çıkar,  Cizre’de kardeşlerimizle buluşur, takımımızın yanında oluruz” dedi.

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