İzinsiz standa müdahale: 2 gözaltı

İzmit’te bildiri dağıtmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Yürüyüş Yolundaki Belediye İş Hanı önünde izinsiz stant açarak 16 Nisan'daki halk oylaması ilişkin "hayır" bildirisi dağıtan Kocaeli Halkevleri üyesi grubu uyardı. Uyarılara rağmen standı kaldırmayan gruba polis ekipleri müdahale etti. Bunun üzerine yaşanan gerginlik sonrasında Y.S ve U. A isimli iki üye gözaltına alındı.

Daha sonra karşıt görüşlü vatandaşlar ile Halkevleri üyeleri arasında tartışma çıktı. Emniyetin araya girmesiyle olay büyümeden yatıştırıldı, taraflar bölgeden uzaklaştırıldı.

Çiğdem ARMAĞAN