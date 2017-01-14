İZKAN-DER’de Kocaeli birliği

2 bin üyesi olan İzmit Kandıralılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Derneği’nin (İZKAN-DER) 8. Olağan kongresi, Bekirpaşa’da bulunan Mevlana Kültür Merkezinde yapıldı.

Hüseyin Öz’ün tek aday olarak katıldığı ve ikinci keç başkan seçildiği genel kurul, katılım açısından Kocaeli birliğini gösteren, her kesimden isimlerin katıldığı bir buluşma oldu. Şener İnce’nin divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, yardımcılığı Hüseyin Acurman, üyelikleri Metin Şentürk ve Sedat Arı üstlendi.

HER KESİMDEN KATILIM

İZKAN-DER genel kuruluna katılım üst düzeydeydi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, İzmit Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Bulut, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Kent Konseyi Genel Sekreteri Yardımcısı Gültekin Görüm, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, MHP Kandıra İlçe Başkanı Özkan Ayyıldız, CHP eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım, MHP Eski Milletvekili Kemal Köse, Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin, Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Türk Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, Hal Müdürü Ayhan Acar, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Vedat Yoldaş ve sayıda Kandıralı kongreye katılım gösterdi.

İMHA ETMEK DEĞİL, İNŞA ETMEK

İZKAN-DER başkanı Hüseyin Öz, yaptığı konuşmada birlik vurgusu yaptı, “Biz biriz birlikteyiz. Terör bizi bölemeyecek. Birlikte hareket ettiğimiz sivil toplum kuruluşları ile yola çıktık. Bölge ve kentimiz adına daha iyisi için çalıştık. Biz bu şehrin insanına aşığız. Bizim bir sevdamız var. Yeni vizyonlar üretmek, bu değerleri ayakta duracak temeller oluşturmak. Amacımız en önemlisi imha etmek değil, inşa etmek. Gençlerimizi bu şehre vatana millete kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.

KÖKEN: ORGANİZE SANAYİ BÜYÜK PROJE

Kandıra İlçe Belediye Başkanı Ünal Köken de Kandıra’nın geleceğe hazırlanmasında çalışacaklarını söyledi, “Organize sanayi bölgesi büyük proje. Eski dernek lav edildi. 3-4 ay içerisinde Gıda Sanayi Organize bölgesi ile ilgili 3 ay içerisinde bilgi vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi ile Kandıra Belediyesi bundan sonra ortak turizm bölgesini tasarlayacak. Bazen kısmetler zamanı geldiğinde olur. 2020 yılından sonra Kandıra bölgenin en güzel ilçesi olacak” dedi.

TURİZM İÇİN ÖNEMLİ YATIRIMLAR

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, derneklere her zaman destek olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi, “Hemşeri dernekleri bizleri birbirimize daha da yakınlaştırmaktadır. Sosyal yardımlaşma ve terapi uygulamaktadır. Kandıra gözümüzün nurudur. Özellikle deniz ve doğal turizm açısından yatırımlar oldu. Bölgede turizmin gelişmesini sağlayacak çalışmaları gündemimize aldık. Bu çalışmalar gerçekleştirdiğimizde, Bodrum, Marmaris’e gitmeye gerek kalmayacak” diye konuştu.

İZKAR-DER YÖNETİM KURULU

Hüseyin Öz başkanlığındaki İZKAN-DER yönetim kurulu, Muhammet Ertürk, Olcay Çelik, Hayri Çelik, Fatih Günen, Levent Yağız, Mustafa Türk, Kadir Cansever, Samet Şengöz, Yakup Kaya, Bülent Afacan, Yavuz Acar, Ahmet Balık, Yasin Akkuş, Cengiz Bayram, Erhan Başaran, Burhanettin Özden, Adem Karaca, Özgür Üzmez, Ayhan Korkmaz, İsmail Şalgam, Sinan Yolcu, Recep Arı, Cihat Önen, Metin Durak, Ahmet Demirtaş, Cemalettin Burgucu, Bekir Yıldız, Murat Atilla Şenses ve Aziz Bakır’dan oluştu.

Denetleme kurulunda da Kenan Seyrek, Mehmet Uçar ve Mehmet Kartal yer aldı.

Kerim YAVUZ