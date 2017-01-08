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İZKANDER kongreye gidiyor

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İZKANDER kongreye gidiyor
İzmit ve Kandıra Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İZKANDER) 13 Ocak Cuma günü 8’inci olağan kongresini gerçekleştirecek.

Kongrede mevcut başkan Hüseyin Öz rakipsiz yarışacak.

8’İNCİ KONGRE

İzmit ve Kandıra Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İZKANDER) 13 Ocak Cuma günü saat 19:30’da Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği 8’inci olağan kongre öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bekirdere’de bulunan Çakır Restoran’da gerçekleşen basın toplantısına dernek Başkanı Hüseyin Öz ve yönetim kurulu katıldı.

30 YÖNETİM KURULU SEÇİLECEK

Kongre hakkında bilgi veren mevcut Başkan Öz, kongrenin tek liste olarak yapılacağını ve rakipsiz olarak seçime gireceğini ifade etti. 2 bin 500 kayıtlı üyesi bulunan dernekte 180 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Ayrıca kongre sonucunda 30 yönetin kurulu üyesi ve 3 denetleme kurulu seçilecek. Kongrenin diriliş ve kent adına bir haykırış olduğunu söyleyen Başkan Öz, “15 Temmuz ve sonrasında yaşadıklarımız, ülkemiz adına oynanan oyunlar ve dünya üç maymunların sahnesindeki cambazlıkları orta da iken biz sivil toplum örgütü olarak devlet ve millet adına varız ve varlığımız ile tüm hainlere karşı devletin bekası, milletin yarınları adına irademizi ortaya koyuyoruz diyoruz” şeklinde konuştu.

HERKES İLE BİRİZ

Öz şunları söyledi: “İZKANDER ailesi olarak bu kent benim diyen, hemşericiliğini kentin dışında aramayan herkes ile biriz, birlikteyiz. Bu kentin ve kent insanının var olması adına varız. Bizim sözümüz her yerde biz olalım değil, herkes kadar olalım. Eğer güçlü bir yapı ise arzumuz, eğer kentin ve kent insanın prangalarından kurtulmasını istiyorsak. Bizden neler olacağının gösterildiği bir kongre olması adına fikirlerimizi ortaya koymalıyız” diye konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

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Başkan Öz ve yönetimi basın açıklamasında, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günün kutlayarak pasta kesti.

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