İZKANDER’de icra tamam

İzmit ve Kandıra Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (İZKAN-DER) gerçekleştirdikleri kongre sonrasında 11 kişilik icra kurulunu belirledi.

Ayrıca dernek başkanı Hüseyin Öz, büyük bir aşk ve heyecanla güzel yarınlar için yola çıktıklarını ifade etti.

GÜZEL YARINLAR İÇİN YOLA ÇIKTIK

İzmit ve Kandıra Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin(İZKAN-DER) 14 Ocak tarihinde gerçekleşen 8’inci olağan genel kurulunda Mevcut Başkan Hüseyin Öz yeniden başkan seçilerek güven tazelemişti. Ayrıca kongre sonucunda 30 yönetim kurulu üyesi seçilmişti. Kongre sürecini geride bırakan İZKANDER dün Hayal Atölyesi Kafe Bistro’da gerçekleştirdiği basın açıklamasında 11 kişiden oluşan icra kurulunu açıkladı. Öte yandan Başkan Öz, dernek olarak bugün itibariyle büyük bir aşk ve heyecanla güzel yarınlar için yola çıktıklarını kaydetti.

SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ

Başkan Öz şunları söyledi: “Biraz yoğun, biraz yorucu ama bir o kadar da heyecanlı bir süreci geride bıraktık. Derneğimizin 8. Olağan Kongresi’ni adeta bir festival havasıyla gerçekleştirdik. Kongrede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kongre hepimize bir yol haritası oldu. Yakaladığımız bu muhteşem birliktelik bize güç ve heyecan veriyor. Biz İZKANDER olarak omuzumuzdaki sorumluluğun farkındayız. Bugün itibariyle büyük bir aşk ve heyecanla güzel yarınlar için yola çıkıyoruz” dedi.

Ayrıca Başkan Öz, MHP eski İl Başkanı ve Merak Akşener’in vefat eden ağabeyi Nihat Gürer’e Allah’tan rahmet diledi.

Çiğdem ARMAĞAN

İcra kurulu şöyle oluşuyor:

Hüseyin Öz (Başkan)

Yakup Kaya (Genel Sekreter)

Kadir Cansever (Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Fatih Günen (Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Cengiz Bayram (Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Özgür Üzmez (Eğitim ve Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Bülent Afacan (Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Yasin Akkuş ( Gençlik ve Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Samet Şengöz (Basın ve Yayından Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Sinan Yolcu (Ar-Ge’de Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Metin Durak (Musahip)