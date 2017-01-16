İZMEK, Arapça öğretiyor

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan İZMEK kurslarında vatandaşlar Arapça öğreniyor.

Halen 50 kurs merkezinde 86 branşta 7 bine yakın kursiyerin eğitim gördüğü İZMEK’te her yaştan kişiye hitap eden kurs bulunduğu bildirildi. Belsa’daki İZMEK merkezinde açılan Arapça dil kursuna büyük ilgi olduğunu söyleyen yetkililer, “20’şerli sınıflarda halen 100 kursiyer Arapça öğreniyor. Tek sınıfla başlattığımız kursa her geçen gün ilgi daha da artıyor. Taleplere göre sınıf sayısını arttırıyoruz” dediler.

Arapça kursu öğretmeni İlknur Sümbül de, “Öğrencilerimizin gayret ve azmi bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Kursiyerlerimize basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Arapça’da bilinen günlük ifadeleri, dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisi kazandırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Kursu başarıyla tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verileceği de kaydedildi.