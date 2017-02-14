İZMEK kursiyerlerinden 14 Şubat konseri

İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (İZMEK) ud kursiyerleri 14 Şubat Sevgililer günü sebebiyle Türk Sanat Müziği’nin en güzel eserlerini seslendirerek mini konser verdi.

İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (İZMEK) ud kursiyerleri bugün 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle mini bir konser verdi. BELSA Plaza’da bulunan kuyumcular, saatçiler ve gümüşçüler pasajında vatandaşlar için musiki konseri veren kursiyerler hem çaldı hem de şarkı söyledi.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ SESLENDİRDİLER

Kursiyerler Satılmış Özyurt, Tekin Temizel, Çiğdem Ergen, Muzaffer Alişoğlu, Emin Ergen, Atilla Uluç, Serkan Gök, Enver Yaman, Gülcan Özder, Oğuz Kırış, Kifayet Okur ve Yıldız Demircan Türk Sanat Müziği’nin en güzel eserlerinden Fikrimin İnce Gülü, Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın ve Veda Busesi gibi eserleri icra etti.

İLK KEZ KONSER VERDİLER

Daha önce Halk Eğitim Merkezi’nde konser veren kursiyerler ilk kez pasajda özel bir gün için konser vermenin heyecanını yaşadı. Özellikle 14 Şubat Sevgililer gününü seçen sanatçılar İzmit halkına farklı bir gün yaşattı. Pasaj esnafını da durumdan oldukça memnun oldu.

Çiğdem Armağan

