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İzmek’ten Kuran kursu

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İzmek’ten Kuran kursu
İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK’te Kur’an Kursu da açıldı.

Gökçeören, Zabıtan ve Topçular Mahalleleri’nden gelen yoğun talep üzerine söz konusu yerlerde Kur’an Kursu açıldığını söyleyen yetkililer, “Gökçeören Mahalle Konağı’ndaki kursa 18, Topçular Mahalle Konağı’ndaki kursa 28, Zabıtan Mahallesi’ndeki kursa da 35 çocuk katılıyor. Kurslarda öğrencilere Elif Ba, Kuran’ı Kerim, İlmihal (Ahlak, Peygamber Efendimizin hayatı, İslam’ın ve imanın şartları, nasıl abdest alınır, namaz kılınır, oruç tutulur) eğitimleri veriliyor. Ayrıca İzmit İlçe Müftülüğü desteğiyle hazırlanan “Dinimi Öğreniyorum” adlı kitapla çocuklarımıza verilen eğitim bütünleştiriliyor” dediler.

Topçular’daki Kur’an Kursu’nun öğretmenliğini yapan Merve Zileli, kursiyerlerin, çok hevesli olduğunu ve derslerin oldukça neşeli geçtiğini belirterek, bu durumun çocukların kurs ortamını sevmesiyle ilgili olduğunu söyledi. İZMEK Yetkilileri, vatandaşlardan gelecek talebe göre başka yerlerde de Kur’an Kursları açabileceklerini ifade ettiler. Kurs talebinde bulunacakların 318 00 10 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekleri de bildirildi.

İZMEK bünyesinde başka kursların da olduğunu ifade eden ilgililer” okulların kapanmasıyla yaz tatiline giren çocuklarımızın zamanlarını öğrenerek verimli geçirebilmeleri için İngilizce, Almanca, güzel konuşma ve diksiyon, hızlı okuma, tiyatro, halk oyunları, yağlıboya resim, keman, gitar ve piyano gibi çeşitli kurslarda açıyoruz” şeklinde konuştular.

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