İzmir Tüpraş'ta patlama!

Patlama, sabah Aliağa'daki rafinerinin depolama tankında, bakım çalışması sırasında meydana geldi. Basınç nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sonucu, rafineride çalışan 4 kişi hayatını kaybetti.

İTFAİYE ÖZEL KİMYASALLARLA MÜDAHALE EDİYOR

"Bölgedeki itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor. Hem TÜPRAŞ içerisindeki diğer ünitelere hem de diğer tanklara sıçramaması için çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildi. Bu ekipler yangını söndürmek için özel, kimyasal maddeler karıştırılmış sular kullanıyor. Yangının sürdüğü bölge geniş bir alanda giriş çıkışlara kapatıldı, bölgedeki yol da trafiğe kapalı."