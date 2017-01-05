İzmir'de patlama

İzmir'de yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, aralarında polislerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Saat 15.30 sıralarında İzmir Adalet Sarayı C Kapısı önünde polis kulübesi noktasında bomba patlatıldı. Ardından polise 2 terörist tarafından ateş açıldı. Polise ateş açan 2 terörist etkisiz öldürüldü, olayda 1 polis şehit oldu. Yaralılar Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine 112, ambulans, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, 3. bir terörist olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Olay yerinde toplanan vatandaşlar olaya tepki gösteriyor.

İZMİR'DEKİ PATLAMAYA YAYIN YASAĞI

İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildi. RTÜK'ten yapılan açıklamada "Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildi" denildi.



İZMİR’DEKİ PATLAMADAN İLK GÖRÜNTÜLER

Görgü tanığı avukat Çağatay Akar, NTV’ye yaptığı açıklamada çok şiddetli bir patlama duyduklarını söyledi. Akar, “Bir patlama sesi duyuldu. Sonra çatışma meydana geldi. Çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Çok sayıda ambulans ve polis aracı sevk edildi.” dedi.

İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İzmir'deki terör saldırısında, 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanı şehit düştü.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, 2 teröristin ölü ele geçirildiğini söyledi. Yıldız, "Elde edilen verilere göre bu saldırı terör örgütü PKK tarafından yapıldı." dedi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayraklı ilçesindeki adliye binası önüne yaklaşan bomba yüklü aracın polis tarafından durdurulmak istendiğini, bunun üzerine araçtan inen teröristlerin kaçtığını söyledi

Teröristlerin bıraktığı araçta patlama meydana geldiğini ifade eden Ayyıldız, çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirildiğini kaydetti.

Patlamada 3'ü polis, 4'ü sivil 7 kişinin yaralandığını söyleyen Vali Ayyıldız, "Bayraklı'daki patlama sonucu 1'i polis, 1'i adliye çalışanı 2 kişi şehit oldu." dedi.

Öte yandan, Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişindeki polis kontrol noktası önündeki terör saldırısının ardından adliye çevresinde ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Manas Bulvarı, Salhane ve dere kenarında tedbirler aldı, ayrıca bölgedeki yüksek katlı binaların tepesinde de arama yapıldı.

Olay yeri yakınlarında toplanan vatandaşlar da Türk bayrağı açarak terörü lanetledi ve "idam isteriz" sloganı attı.

Ayrıntılar geliyor..