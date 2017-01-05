İzmir'de terör saldırısı: 2 şehit, 10 yaralı

İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bir araçta patlama meydana geldi. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 teröristin yakalanmasına çalışılıyor. Hain terör saldırısında 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, 10 kişi yaralandı.

İzmir Adliyesi yakınlarında bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Bombalı aracın patlatılması sonrası polisle teröristler arasında çatışma çıktı. AA, saldırıda 1 polis ile 1 adliye çalışanının şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Çatışmada 2 terörist öldürülürken kaçan bir teröristi yakalamak için çalışma başlatıldı. Bölgedeki bir şüpheli araç da kontrollü şekilde patlatıldı. İzmir Valisi yaptığı açıklamada saldırının PKK tarafından yapıldığının değerlendirildiğini söyledi.

1.70 BOYLARINDA SİYAH MONTLU ZANLI ARANIYOR

Patlama sonrası olay yerinden kaçan siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheli aranıyor.

1 POLİS İLE 1 ADLİYE ÇALIŞANI ŞEHİT

AA, saldırıda 1 polis ile 1 adliye çalışanının şehit olduğunu duyurdu. Yaklaşık 10 kişinin de yaralı olduğu belirtiliyor.

Patlama nedeniyle çevredeki kafe ve iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi.

ŞÜPHELİ ARAÇ PATLATILDI

Güvenlik güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Olası bir bomba veya terör saldırısı ihtimaline karşı önlemler alındı.

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti.

Bölgedeki şüpheli bir araç da olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

İZMİR VALİSİ: PKK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

İzmir Valisi Erol Ayyıldız olayla ilgili basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

"Başımız sağolsun hepimize geçmiş olsun. Bir araç geçerken polis memurlarımızın polis noktasında durdurmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Çatışmada içerisinde olan teröristler bombalı aracı patlattılar. Bunun sonucunda bir polis ile bir adliye çalışanı (katip) şehit oldu. 3'ü polis olmak üzere 6-7 yaralımız var. Tedavi görüyorlar. Menfur hain saldırıyı yapanlar bizim emniyet güçlerimizin dikkatli ve çabaları sonucu çok az bir zaiyatla ama içimizi yakan bir şekilde atlattık.

RPG-7 İLE MÜHİMMATLARI VE 8 EL BOMBASI

Bu teröristler ölü olarak ele geçirildi. Yanlarında iki adat Kalaşnikof tüfek ve RPG-7 ve 7 fişek ile 8 tane el bombası ele geçirildi. Bu hadisenin içimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve şehit olmayı göze alan emniyet güçlerimiz sayesinde olmuştur. Tedavi gören polis memurlarımız var. Bu hadiselerde basın mensuplarının sağduyulu davranması önemli. Biraz önce bir araç daha tespit edildi ve kontrollü bir şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğu değerlendirilen bir araç. PKK olacağını değerlendiriyoruz eldeki verilerlerle. Karabağlar ilçesinde patlama olduğu iddiaları ise asılsız."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

"Alınan emniyet tedbirleri daha büyük bir olayı önledi gibi görülüyor" diyen Doğru, "1 başsavcı vekilimiz 3 cumhuriyet savcımız bu soruşturmayla ilgili görevlendirildi. Mübaşir değil katip olarak düzeltme yapalım Musa Can isimli bir katibimiz. Şehit polisimiz Fethi isimli, adliyemizin önünde 8-10 yıldır trafiği tanzim eden sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

GEÇİCİ YAYIN YASAĞI GELDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

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