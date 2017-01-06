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İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili 18 gözaltı

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İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili 18 gözaltı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısının ardından 18 kişinin gözaltına alındığını ve PKK'lı teröristlerin kimliklerinin belli olduğunu açıkladı.

Bozdağ, teröristlerin kimliğinin bağlantılarının belirlenmesi açısından şu an açıklanmadığını aktardı. Bozdağ, hain saldırıyı terör örgütü PKK'nın yaptığına dair tereddüt olmadığını açıkladı.

İzmir’de şehitler için adliyede düzenlenen törenin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şu açıklama yaptı:  "Saygıdeğer basın mensupları dün saat 16 sularında İzmir ilimiz Bayraklı adliyesi hizmet binası C blok giriş kapısında bulunan polis kapısı önünde Broadway bir aracın patlatılması ve sonrasında teröristin takibi, diğer noktada indirilen teröristin tespiti sonucu çıkan çatışmada bir polisimiz bir adliye çalışanımız şehit oldu.  Şehitlerimize rahmet diliyorum, 9 yaralımız var acil şifalar diliyorum.  Teröristlerin ikisi ölü olarak ele geçirilmiştir. Fethi Sekin gerçekten çok büyük bir kahramanlık göstermek suretiyle adeta kendisini feda ederken büyük bir felaketin önüne geçmiştir.  Şehit polis memurumuz Fethi Sekin’i ve yaralı polislerimizi onların şahsında terörle mücadele den bütün güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Milletimiz onlara şükran borçludur.


EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRME TALİMATI VEREN PKK'DIR

Yaklaşık 10 terör örgütüyle eş zamanlı mücadele den tek ülke Türkiye’dir. Terör asla kazanamayacaktır. Yaralılarımızdan 3’ü avukat, 2’si polis, 2’si de sivil vatandaş.  

Soruşturma bütün boyutlarıyla yürütülmektedir. Savcılığımızdan edindiğimiz bilgiye göre 18 gözaltı yapılmıştır. Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir ancak bilgilerini şu an açıklamıyoruz. Hem soruşturmanın selameti bakımından hem de bu teröristlerle irtibatta bulunan, yardım yataklık eden diğer bağlantılarının tespiti bakımından şu anda kimliklerini açıklamıyoruz. İleride bunlar ortaya çıktıkça bunların kimlikleri de kamuoyuyla, basınımızla paylaşılacaktır. Terör eylemini gerçekleştiren terör örgütü konusunda herhangi bir tereddüt yok. Elde ettiğimiz bütün bilgiler eylemi gerçekleştirme talimatını veren bölücü terör örgütü PKK olduğunu göstermektedir. Teröristlerin de bölücü terör örgütü PKK'nın teröristleri olduğunu göstermektedir. Burada herhangi, deliller çerçevesinde tereddüt ve şüphe yoktur."  

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