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İZMİT AŞKI BÖYLE BİR ŞEY

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Sevcan TAMER

    İzmitliler  geçtiğimiz  hafta  İZMİT  adına  hayati  önem  taşıyan  tarihe  ve  bize  o  tarihte  başlayan  özgürleşme  savaşını  canlarını  hiçe  sayarak  armağan  eden   İzmitli  Atalarımızın anısı  adına  çok  önemli  bir  bayrama  96. kez  şükranlarını  sunma  imkanı  buldular..

Ne  yalan  söyleyeyim,  bu  özel  günü  bebeklik  yıllarından  itibaren  en  coşkulu  haliyle  izleyen  ve  bu  coşkuda  kendini  bulan  bir  İzmitli olarak,  son  yıllarda  yapılan  kutlamaların  ruhsuz  olduğunu  her  zaman  söyler  ve  yazarım.. Bizlerin  27  Haziran  günü  başlayarak  28  Haziran  gecesinde  biten  o  Kurtuluş  bayramını  biraz  daha  içlevsel  yaşamamız,  belki  bu  duyguların  şaha  kalkmasının  ana  nedeni  olmuştur.. Zaten  bu  anlamda  kimseye de  sitem  falan  ettiğimiz  yok  artık.. Sadece  İzmitlilere  emanetlerine  sahip  çıkmamalarından  dolayı  sonsuza  dek  kırgın  ve  güveni  yitik  bir  kişi  olarak  veda  edeceğimi  bir  kez  daha  haykırarak  söylemek  isterim..  Hakkını  vermek  ve  kutlamak   gerek.. Burada  yine  bu  ilin  kültürel  yapısını  ciddiye  alarak    korumak,  gündeme  getirmek,  ortaya  çıkartmak,  mücadeleci  yapısını  bu  mevzuda   hiç  azaltmadan yürütüp  sonuçta  zoru  yenme  yolunda  oldukça  ilerleyerek  umutları  yeşertmek   başarısını  sergileyen,  İzmit  Belediye  Başkanı  Dr. Nevzat  Doğan’a  teşekkür  ederiz.. Ben  o  günü,  yani  28  Haziran  İzmit’in  Kurtuluşu  olduğunu  gelen  e maillerle  hatırladım.. Geri  çevirmem  mümkün  olmayan  bir  randevum  olduğu  için  gündüz  yapılan  anma  ve  kutlamalarda  bulunamadım.. Akşam   eve  gelip  biraz  dinlendikten  sonra  eşime  “ İzmit  Belediye  Başkanının  heyecanla  yürüttüğü  proje  olan  Kültür  Tepesi  2. Etap  açılışı  oldu  bu  gün,  lütfen  gidip  görelim”  dedim.. Ve  evime de  çok  yakın  olan  Saray  Bahçe  dediğimiz  anılarla  dolu  o  yere  gittik.. Evet,  gayet  güzel  olmuş  yapılanlar.. O mezbelelik  ne kadar güzel  bir  alan  olarak  çıkmış  ortaya.. Sanatsal  bir  çok  faaliyete  kucak  açarken,  yaşı  müsait  olanların  anılarına da  tercüman  olmayı  başarmış.. Havuzun  rengarenk  fıskiyeleri  tarihin  renkli  geçmişini  anlatıyor  adeta.. Elinize,  emeğinize  ve  mücadelenize  sağlık  Başkan.. Sizi  ve  ekibinizi  kutlarız.. Bu  başlangıç  olur  inşallah.. İzmitli  sizden  tarihinin  tümünü  istiyor.. Ve  İzmitliye  bu  dev  projenin  devamını da  hediye  edeceğinize  eminim

    Neyse  mutlu  mutlu  eve  döndük.. Ertesi  gün  telefonum  çaldı.. Baktım  benim  yukarı  mahalleden  aile  dostum,  çocukluk  arkadaşım  sevgili  Kazım  Sakarya.. Yani  namı değer  “Çiçekçi  Kazım”.. Benim  saygıdeğer  büyüğüm,  canım  Reşat  amcamın  oğlu  ve  güzel  kardeşim  Kamuran  Özben’in  Ağabeyi.. Severim  Kazım  Sakarya’yı.. Her  konuda  anlayabiliriz  birbirimizi.. Ancak  konu  İzmit  ise  bağlılığımızın  ve  kardeşliğimizin  mührü  bir  başka  basılır  biline.. Şu  anda  asıl  işleri  olan  seracılıkta  çok  başarılı  ve  Türkiye  çapında  çalışmalar  yapıyor..Ayrıca,  ailecek  sanatsal  yönleri  olduğunu da  herkes  bilir.. Bana  telefon  açarak  “ Sevcan  kardeşim  ya  önce  Ramazan  Bayramını  sonra da  28  Haziran’ı  kutlarım.. Ama  ben  çok  hüzünlüyüm”  dedi.. Şaşırdım.. “ Aaaa  ne  oldu  Kazım.. Bir  şey mi  var  arkadaşım,  hayırdır”  dedim.. Sesi  neredeyse  ağlamalıydı.. Belki de  ağlıyordu..  “ Ya  Sevcan  kardeşim  ben  İzmit’i  özledi.. Nereye  baksam  İzmit’miş  gibi  görüyorum.. Annemi,  babamı,  kardeşlerimi,  sizleri  yani  çocukluğumu  görüyorum..Çocukluğumdaki  bayramları  özledim.. Çok  hassasım  bu  ara”  dedi..Ben de  duygulandım  tabi ki.. Biraz  konuştuk.. Eşim  espriler  yaptı  ona.. Kafası  dağılır  gibi  oldu  biraz..  Sonra  bana  “Sevcan  ben   bu  ruh  haliyle  bir  şiir  yazdım  kardeşim.. Sana  yollayacağım” dedi.. Çok  sevineceğimi  söyledim.. 

  Hay  Kazım  hay.. Gerçekten  özlemiş  İzmit’ini..Benim  anlatmaya  çalıştığım  ve  bu  günkülerin  bize  çok  basit  geldiği  dini, milli  bayramları  ve  28  Haziranları  özlemiş.. Anacığını  özlemiş.. Can  komşuları,  saf,  temiz  dostlukları  özlemiş  anlaşılan..

  İşte  İzmit  sevgisi,  İzmit  aşkı  bu  dostlar.. İnsanı  ağlatır.. İnsanı  haykırtır.. Değişik  bir  tat  vardır  hüznünde..  Peki  ister misiniz  Kazım  Sakarya’nın   yazarak  bana  yolladığı  şiiri  sizlere  yazmamı.. Duygularını  ve  İzmit  aşkını  okurlarıma  yazdım  diye  bana,  yani  aynı  duyguları  taşıyan  eski  dostuna  kızmaz  herhalde..

           BAYRAM SABAHI

Bir  hafta  önceden  hazırlamıştın  anne,

Bayram  tatlısı, leylak  kolonyası,  çikolata,  şeker..

Arifeden  bayram  alışverişi  tamam..

Sabah,  senin  sesinle  beraber  ezan,

Uğurlardın  babamla  beni  Orhan  camiine  anne..

Giderken  “ ağzınıza  bir  lokma  koymayın  haa,  eve  gelene  kadar  oruçlusunuz”..

Daha la  kulaklarımda  çınlıyor  sesin  anne..

Bu  bayram  camiden  çıktım,  ikiniz de  yoktunuz..

Ben  nereye,  kime  gideceğim  anne..

Nerede  o  bereket,  nerede  o  mahallede ki  ahenk..

Her  yeri  kaplamış  hüzün,  mahalle  bomboş,  sokaklarda  bayram  çocukları  yok  anne..

Senin  bütün  arkadaşlarının  kapıları  kapalı..  Nerede  onlar  anne.?

Ben  şimdi  nereye,  kime  gideceğim  söyler misin  anne.?

                                                                                       Kazım  Sakarya

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