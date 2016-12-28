İzmit Belediye encümeninin yıl sonu tahsilatı 420 bin TL

Yılın son toplantısında İzmit Belediyesi kasasına kira bedeli ve cezalardan 4 bin 200 TL para girdi.

3 BİN 750 TL KİRA, 10 BİN TL’YE ÇIKTI

İzmit Belediyesi satış, kira ve cezalardan belediye kasasına ciddi bir gelir sağlarken 2016 yılının son kiralama ihalesini de encümende gerçekleştirdi. Emine Zeybek başkanlığında gerçekleşen toplantıda ihale Yahya Kaptan Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi üzerindeki bin 750 TL kira bedelli 1226 metrekare alan içinde yer alan kafe çay bahçesi aylık kira bedeli muhammen bedel 10 bin TL’den ihaleye çıktı. Lukka kafe adına ihaleye Gülsin Uçak tek katılımcı oldu. Bin 750 TL kira ile işlettiği Lukka Kafe restoran çay bahçesini 3 yıl 10 bin TL kira bedelle işletecek.

YILIN SON ENCÜMEN KARARLARINI ALDILAR

Encümende Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden gelen evraklarda Turgut Mahallesi’ndeki belediye hissesinden 56 bin 250, Yapı Kontrol Müdürlüğü Erenler Mahallesi’nde Mehmet Ceylan, Gündoğdu Mahallesi’nde Murat Karakoyu’ya ait inşaat hafriyatı sebebiyle her bir yer için 3 bin 161 TL, Karabaş Mahallesinde Hakmar Market’e çevre kirliliğinden 219 TL para cezası kesildi. Zabıtan Mahallesi’nde Mahsude Taşçıoğlu’na ait garaj ve odunluğun da yıkımı için karar çıktı.

ŞENNUR YILDIZ

