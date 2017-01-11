İzmit Belediye, Eskişehir’de

İlimizi Bölgesel Basketbol Ligi’nde temsil eden İzmit Belediyespor erkek takımı 9’ncu hafta maçını yarın Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi ile oynayacak.

Ligde ikinci sezonunu geçiren Mavi-Beyazlılar ilk 8 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Deniz Enç yönetimindeki temsilcimizin yarın grubun dişli takımı önünde işi çok zor.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’ndaki maç 15.00’de başlayacak. İzmit Belediyespor önümüzdeki hafta evinde Sakarya Büyükşehir Gelişim ile oynayacak. Ligde Play-Off mücadelesi veren diğer temsilcimiz İzmit Basketbol İhtisas’ın bu hafta maçı yok. Hakan Söylemez’in antrenörlüğünü yaptığı ekibimiz 21 Ocak’ta evinde Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak.