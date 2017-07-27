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İzmit Belediye Meclisi'nde önemli kararlar alınacak

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İzmit Belediye Meclisi'nde önemli kararlar alınacak
İzmit Belediyesi meclis toplantısı 1 Ağustos Salı günü saat 15.00'de yapılacak.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığındaki mecliste 14 gündem maddesi yer alıyor. Toplantıda, Bıçkıdere Göleti’nde bulunan yaklaşık 60.000 m2’lik su kayağı tesislerinin işletmesinin 6 yıl süre ile kiraya verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi meclis üyelerinin görüşüne sunulacak.
 
MAKEDONYA’DA AÇILIŞ
İzmit Belediyesinin TİKA işbirliği ile Makedonya'daki kardeş şehirlerden Üsküp Çayır Belediyesindeki park ve Merkez Jupa Belediyesi Pralenik Köyü okul binasının 22-23-24 Eylül 2017 tarihlerinde açılması ve açılış için İzmit’ten bir heyetin gitmesiyle ilgili teklif de karara bağlanacak. 

Mecliste, İzmit Belediyesi’nin Kocaeli Üniversitesi ile gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili ortak proje yapılması için Belediye Başkanına rektörlük ile protokol imza yetkisi verilmesi maddesi de görüşülecek.

İzmit Belediyesi ile İzmir Selçuk Belediyesinin  kardeş şehir olması teklifinin de görüşeceği mecliste 23 adet taşınmazın satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu da görüşülerek karara bağlanacak.
 
 KOMİSYON RAPORLARI KARARA BAĞLANACAK
Meclis toplantısında, İzmit Belediyesi’nin mahallelerde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları  ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek 5 mahalleden başlanması ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu ile şehirden köye dönüşümü teşvik etmek, kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun raporunun da görüşülerek karara bağlanacağı kaydedildi.
 

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