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İzmit Belediyesi 3 ihaleyi açıkladı

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İzmit Belediyesi 3 ihaleyi açıkladı
İzmit Belediyesi tarafından son dönemde düzenlenen bazı ihalelerin sonuçları açıklandı.

İzmit ilçe sınırları genelinde bulunan dekoratif LED aydınlatmaların tamir bakım ve onarımında kullanılmak üzere dekoratif LED aydınlatma tamir malzemesi alım işi ihalesi 7 Temmuz Cuma günü gerçekleşmişti. İhaleye MK Aydınlatma ile Haköz Firması katılmıştı. İki firmanın katıldığı ihalede en düşük teklifi veren Haköz Firması 238 bin 589 TL ile ihaleyi alan firma oldu. Haköz Firması sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 120 gün içerinde tüm malzemeleri İzmit Belediyesine teslim etmiş olacak.

12 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen İzmit ilçe sınırlarındaki 102 mahallede bozuk olan yolların yapım ihalesine 8 firma katılmış ve teklif vermişti. Yaklaşık maliyeti 479. 217, 54 TL olan ihaleyi 269.687,81 TL ile Adabay Mühendislik kazandı. 6 Temmuz Perşembe günü İzmit Belediyesi ile sözleşme imzalayan Adabay Mühendislik 150 gün içinde İzmit ilçe sınırlarındaki bozuk yolları onarmış olacak.

23 Haziran 2017 Cuma günü gerçekleşen İzmit Belediyesi sınırlarındaki bozuk parke ve yolların idare malı malzeme ile bakım ve onarım ihalesi sonucu açıklandı. İhaleye katılan tek firma Kenan Fil işi alan ve sözleşmeyi imzalayan firma olurken, 120 günde tamamlanacak olan ihalenin bedeli 177 bin 254, 40 TL olarak açıklandı.

Şennur YILDIZ

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