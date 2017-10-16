İzmit Belediyesi, 7 yeri kiraya verdi

Karabaş Mahallesi Hafız Selim Efendi Sokak’taki açık otopark alanı aylığı 4620 liraya 3 yıllığına Emre Kovar tarafından kiralanırken birer yıllık kiranın peşin olacağı kaydedildi.

Alikahya Fatih Mahallesi’nde oto yıkama yeri olarak kullanılacak yerin ihalesine 2 kişi katıldı. Yaklaşık maliyeti 2400 lira olan ihaleyi 2450 liraya Çetin Erdem kazandı. Söz konusu yerin 3 yıllık kira bedeli İzmit Belediyesi’ne peşin olarak ödenecek.

Ayazma Mahallesi’ndeki büfe-çay bahçesi aylığı 4750 liraya alıcı buldu. Hakan Gedikli’nin 3 yıllık kira bedelini peşin olarak ödeyeceği açıklandı.

GÖLKAY 5 YILLIĞINA KİRALANDI

Yenidoğan Şeref Meydanı’ndaki dernek lokali aylığı 100 liraya Kocaeli Genç Roman Turizm Kültür ve Sanat Etkinlikleri Derneği’nce 3 yıllığına kiralanırken, Alikahya Fatih Mahallesi Selim Paşa Caddesi’ndeki teknik alt yapı alanı aylığı 2850 liraya Kule Hizmetleri firmasınca 3 yıllığı peşin olmak kaydıyla kiralandı. İhalede Karadenizlililer Mahallesi’ndeki kafeterya da kiralandı. Aylık muhammen bedeli 500 lira olan kafeteryaya 2 kişi talipli oldu. Beş tur sonunda ihaleyi alığı 800 liraya (3 yıllık) Bilal Gündüz kazandı. Gölkay’daki su kayağı tesisleri de ihalede alıcı buldu. Aylık muhammen bedeli 2000 lira olan ihaleyi 2050 liraya ilk 2 yılı peşin olmak kaydıyla 5 yıl süreyle Özgür Yalçın tarafından kiralandı.

İHALE TEKRAR YAPILACAK

Belediye Encümeni’ndeki ihalede Ömerağa Mahallesi’ndeki çay ocağı, Yenidoğan Mahallesi’ndeki işyeri, Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki depolama alanı, Tepecik, Yenidoğan ve Bekirdere mahallerindeki dernek lokallerine ise alıcı çıkmadı. Söz konusu yerlerle ilgili önümüzdeki günlerde tekrar ihale yapılacağı kaydedildi.

OKUL KANTİNLERİNE CEZA YAĞDI

29 gündem maddesini görüşen İzmit Belediye Encümeni Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün 70 okul kantinine yaptığı denetimde 16 okul kantinine 227’şer TL para cezası kesti. Okulların kantinlerinde hijyensiz gıda maddesi ve gazlı içecekler satmaktan 50.yıl Ortaokulu, İnkılap Ortaokulu, 7. Boru İlkokulu ve Ortaokulu, İzmit Atatürk MTAL, Özel Cebir Koleji, Fatma Seher İlkokulu, Kocatepe İlkokulu, Tevfik Seno Arda Anadolu lisesi, Gazi lisesi, Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, Muammer Dereli Fen Lisesi, Ziya Gökalp İlkokulu, Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hızır Reis Ortaokulu ve İlkokulu kantinlerine toplam 3 bin 632 TL para cezası uygulandı.

Toplantıda Mehmet Ali Paşa’da 3262 ada 2 No’lu parseldeki bulunan bina Encümen kararıyla kamulaştırılırken, kiraladığı iş yerini açmayan Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan büfenin işletmecisi Mustafa Keleş’e belediyenin uyarılarına uymadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedildi.

Şennur YILDIZ