İzmit Belediyesi, başkan eşlerini kahvaltıda ağırladı
İzmit Belediyesi Kocaeli’deki belediye başkanlarının eşleriyle bayan belediye meclis üyelerini kahvaltıda ağırladı.
A+A-
İzmit Belediye başkanı Dr. Nevzat Doğan adına, İzmit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıda Kocaeli’deki belediyelerin başkan eşleri ve bayan meclis üyeleri bir araya geldiler.
Kahvaltıda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşi Behiye Karaosmanoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, ilçe belediye başkanlarının eşleri, İzmit Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Hale Meriç, il genelindeki bütün bayan belediye meclis üyeleri, ilçe başkanlarının eşleri, belediye başkan yardımcılarının eşleri, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın kız kardeşi Türkan Uçan, Ak Parti ilçe kadın kolları başkanları yer aldı.
Bu haber toplam 96 defa okunmuştur
Etiketler : Kocaeli, İzmit, İzmit Belediyesi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.