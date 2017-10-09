İzmit Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin değişik yerlerindeki çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
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Yetkililerin verdiği bilgiye göre Tüysüzler Mahallesi'nde kot düşürme, Akmeşe'de stabilize serim, Hatipköy'de de asfalt çalışması yapıldı. Fen İşleri ekipleri, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi'nde tahrip olan yolun düzeltilmesinde bin 235 ton stabilize malzeme kullanırken, Hatipköy Kemal Çelebi Caddesi, Kozalı Sokak, Okul Arkası Sokak ve Levni Sokak'taki çalışmada da bin 40 ton pmt, 614 ton da asfalt kullanıldığı kaydedildi.
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Etiketler : İzmit Belediyesi, çevre düzenlemeleri
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