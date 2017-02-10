İzmit Belediyesi Gültepe Evleri ihalesi kat karşılığı yapılıyor

İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan’ın hafta başında açıkladığı Gültepe Evleri projesiyle ilgili inşaat ihalesinin koşulları açıklandı.

İdari olarak İzmit Fatih Mahallesi sınırları içinde gözüken, mülkiyeti İzmit Belediyesi’ne ait (3.999 metrekare), (16.801 metrekare), (25.369 metrekare) büyüklüğündeki üç ayrı parsel üzerinde uygulanacak projenin ihalesi kat karşılığında yapılacak. 22 Şubat günü saat 11.00’deki ihalede, İzmit Belediyesi’ne en en fazla bağımsız bölüm ile, buna ilave olarak en fazla parayı taahhüt edecek firma, ihaleyi kazanacak. İhale şartnamesi 3 bin TL’den satılıyor. Projenin toplam maliyet bedeli 105 milyon 491 bin TL olarak hesaplandı.