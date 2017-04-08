  • BIST 88.497
  • Altın 150,407
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9596
  • Kocaeli 10 °C

İzmit Belediyesi, Karamürsel’de 872 öğrenciye bisiklet dağıttı

»
İzmit Belediyesi, Karamürsel’de 872 öğrenciye bisiklet dağıttı
İzmit Belediyesi tarafından Karamürsel’de düzenlenen bisiklet dağıtım programında, 872 öğrenciye bisikletleri teslim edildi. 

Karamürsel Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, AK Parti Karamürsel ilçe Başkanı Recep Demirel, AK Parti Karamürsel ilçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, ilçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, ilçe Spor Müdürü Çetin Yıldız, meclis üyeleri, STK’lar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Değerli büyüğüm, kıymetli Belediye Başkanı abim sayın Nevzat Doğan sayesinde bir projeye adım attık. Biliyorsunuz bizim çapımız biraz ufak, ama hamdolsun bize kıymet veren, bize değer veren paylaşmasını bile abilerimiz var. İşte Nevzat Doğan ağabeyimiz böyle bir projeyi Karamürsel’de başlattı ve bundan sonra bizlere bir görev verdi. Bu sene içinde İnşallah öğretmenlerine de bisiklet armağan edeceğiz, bunun kararını burada verdik. Allah nasip ederse de 5. Sınıf çocuklarına da bundan sonra Karamürsel de bu projenin devamını sağlayacağız. Bu gün burada başlattığımız bir hamle, gelecekte Karamürsel de ki sağlıklı nesillerin altına imza atacak güzel bir projedir. Bu projede emeği geçen sayın İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a, Nevzat beyin himayesinde ki değerli çalışma arkadaşlarına, bize bu ortamı hazırlamak için gece gündüz çalışan Karamürsel Belediyesi Personelime ve velhasıl kelam burada bizler ile beraber bu güzel ortamı paylaşan sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise, “Her yıl 5. sınıf öğrencilerimize ve öğretmenlerimize de dağıtacağız. Sizin kuruşunuzu ziyan etmiyoruz. Gece gündüz samimiyetle çalışıyoruz. Bir zamanlar maaş veremeyen belediyelerden, bugün en kaliteli bisikletleri, tabletleri dağıtan belediyeler var. Bu sizin bereketiniz, sizler bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bir hafta sonra Türkiye’nin kaderini etkileyecek bir tercih yapacağız. Biz sizi, yavrularımızı düşünüyoruz. Çocuklarımız daha güçlü, daha güzel bir Türkiye’de yaşasın diye çalışıyoruz. Türkiye düşmanlarının, Avrupa’nın, terör örgütlerinin inadına sandıkta onlara en güzel cevabı vereceğiz. Bu bereketin sürmesini, ülkemizin milletimizin birlik beraberlik içerisinde güçlü günlere güçlü yarınlara gitmesini diliyorum. Bisikletlerimiz çocuklarımız için hayırlı olsun” dedi.

Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'nin dibi.. Nisanda lapa lapa yağdı08 Nisan 2017 Cumartesi 11:27
  • Armağan ailesine Mert Bebek geldi 08 Nisan 2017 Cumartesi 11:17
  • Kocaeli Büyükşehir’den Satranç Turnuvası08 Nisan 2017 Cumartesi 10:51
  • Bayan Güzeloğlu’dan kanser hastalarına ziyaret08 Nisan 2017 Cumartesi 10:23
  • Otizmli çocuklar için 'kurul' geliyor07 Nisan 2017 Cuma 23:32
  • Ortaburun’da konak sevinci07 Nisan 2017 Cuma 16:07
  • İzciler bu yıl da Olimpiyatlarda buluştu07 Nisan 2017 Cuma 15:10
  • Koşar, Usta Öğreticilere seslendi: "Kutsal görev yapıyoruz; bizi kimse hakir görmesin”07 Nisan 2017 Cuma 14:54
  • Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube kanser hastalarını unutmadı07 Nisan 2017 Cuma 14:43
  • Arapçeşme Bilim Sanat’ın temeli dualarla atıldı07 Nisan 2017 Cuma 14:31
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti