İzmit Belediyesi, kardeş belediyeyi yalnız bırakmadı

İzmit Belediyesi, kardeş belediye olan Bosna Hersek’in Travnik Belediyesinin etkinliğine katıldı.

Travnik Belediye günü etkinlikleri için İzmit Belediyesi’ne davette bulunuldu. Aynı zamanda İzmit Belediyesinin kardeş belediyeleri arasında bulunan Travnik’ten gelen bu davete, İzmit Belediyesi, Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Mehmet Örgev ile Ednan Pala, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Server Yıldırım, Park ve Bahçeler Müdürü Ayhan Varol ve Eğitim Kültür Müdürlüğü Müze Birim Sorumlusu Şaban Yazıcı’dan oluşan bir heyetle katılım gösterdi. Travnik Belediye gününe İzmit Belediyesinin yanı sıra Makedonya ve Hırvatistan başta olmak üzere diğer ülkelerden de heyetlerin katıldığı kaydedildi. İzmit heyetiyle başta Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemric olmak üzere bütün yetkililer yakından ilgilendiler. Dostlukların pekiştiği belediye günü etkinliklerinin İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkında düzenlenmesi her iki belediye arasındaki ilişkilere ayrı bir değer kattı.

Etkinlikte konuşan Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemrici, “Sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duymaktayız. İzmit Belediyesi bizim kardeş belediyemiz. Buraya yapılan park bu kardeşliğimizin en güzel nişanesidir. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a sevgi ve selamlarımızı iletiniz” şeklinde konuştu.

İzmit Belediyesi heyeti Bosna Hersek’te bulundukları süre içinde Travnik’te gözlemci olarak görev yapan Türk askeri birliği ile bölgedeki önemli yerleri de ziyaret ettiler.