  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Kocaeli 16 °C

İzmit Belediyesi, kardeş belediyeyi yalnız bırakmadı

»
İzmit Belediyesi, kardeş belediyeyi yalnız bırakmadı
İzmit Belediyesi, kardeş belediye olan Bosna Hersek’in Travnik Belediyesinin etkinliğine katıldı.

Travnik Belediye günü etkinlikleri için İzmit Belediyesi’ne davette bulunuldu. Aynı zamanda İzmit Belediyesinin kardeş belediyeleri arasında bulunan Travnik’ten gelen bu davete, İzmit Belediyesi, Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Mehmet Örgev ile Ednan Pala, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Server Yıldırım, Park ve Bahçeler Müdürü Ayhan Varol ve Eğitim Kültür Müdürlüğü Müze Birim Sorumlusu Şaban Yazıcı’dan oluşan bir heyetle katılım gösterdi. Travnik Belediye gününe İzmit Belediyesinin yanı sıra Makedonya ve Hırvatistan başta olmak üzere diğer ülkelerden de heyetlerin katıldığı kaydedildi. İzmit heyetiyle başta Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemric olmak üzere bütün yetkililer yakından ilgilendiler. Dostlukların pekiştiği belediye günü etkinliklerinin İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkında düzenlenmesi her iki belediye arasındaki ilişkilere ayrı bir değer kattı.

20170326aw021721_01.jpg

Etkinlikte konuşan Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemrici, “Sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duymaktayız. İzmit Belediyesi bizim kardeş belediyemiz. Buraya yapılan park bu kardeşliğimizin en güzel nişanesidir. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a sevgi ve selamlarımızı iletiniz” şeklinde konuştu.
İzmit Belediyesi heyeti Bosna Hersek’te bulundukları süre içinde Travnik’te gözlemci olarak görev yapan Türk askeri birliği ile bölgedeki önemli yerleri de ziyaret ettiler.

Bu haber toplam 17 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Recep Haldız'a doğum günü sürprizi26 Mart 2017 Pazar 09:14
  • Şu an saat kaç? Kafalar karıştı, saatler ileri mi alındı?26 Mart 2017 Pazar 09:07
  • Aygün: 80 yılda yapılmayanlar yapılıyor25 Mart 2017 Cumartesi 19:21
  • "Kocaeli doğal güzellikleriyle tanınacak"25 Mart 2017 Cumartesi 16:23
  • Zafer Zengin: “Diksiyon kendinize yatırım yapmaktır”25 Mart 2017 Cumartesi 16:18
  • Mehmetağa Semt Meydanı oluşuyor25 Mart 2017 Cumartesi 15:05
  • Meteoroloji Günü’nde müdürden öğrencilere bilgi25 Mart 2017 Cumartesi 14:51
  • 6 aylık hamile Dilek öğretmen kalbine yenik düştü25 Mart 2017 Cumartesi 13:41
  • Motor sürücülerinin en büyük korkusu...25 Mart 2017 Cumartesi 12:16
  • CHP Selin Sayek Böke'yi ağırladı25 Mart 2017 Cumartesi 11:35
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti