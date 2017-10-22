İzmit Belediyesi Meclisi çocuklar için açıldı 

İzmit’teki ilkokul ve ortaokula devam eden, 9-14 yaş aralığındaki çocukların oluşturduğu İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi, yeni dönem ilk toplantısını Belsa Plaza 9. kattaki meclis salonunda yaptı. 160 öğrenciden oluşan çocuk meclisine veliler de katılım sağladı. Yeni dönemin ilk toplantısı için bir araya gelen çocuk meclisi üyeleri, çeşitli konularda düşüncelerini dile getirip karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. 15 Kasım Çarşamba günü yapılacak ikinci toplantıda komisyon seçimleriyle ilgili bilgilendirme de yapılan meclis üyeleri, daha şimdiden seçim heyecanını yaşamaya başladılar. Bir sonraki toplantıda yapılacak seçimlerin ardından çocuk meclisinin yoğun bir çalışma içine gireceği kaydedildi.