İzmit Belediyesi ödülünü aldı

İzmit Belediyesi’nin ödülünü Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a Tarih Kentler Birliği Encümen Üyesi Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç verdi.



TURİZM KENTİ İZMİT



Başkan Doğan, göreve geldikleri ilk günden itibaren yok olmaya yüz tutan tarihi eserlerin korunup gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlattıklarını belirterek, “Tarihi değerlerimize sahip çıkmayı kendimize görev kabul ederek Tarihi Koridoru Projesini başlattık. Proje kapsamında 70’den fazla cami, çeşme, konak, hamam restore edildi. Halen restorasyon çalışmaları devam ediyor. İzmit’in turizm kenti olması için Tarih Koridoru Projesi çok önemliydi. Yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Hedefimiz İzmit’e 1 milyon turistin gelmesidir. Aldığımız ödülde bize ayrı bir gurur vermiştir” dedi.





69 BELEDİYE 143 PROJEYLE KATILDI



Tarihi Kentler Birliği’nce her yıl yapılan yarışmanın 2016 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme yarışmasına 69 belediye 143 proje ile katılmıştı. Yarışmada İzmit Belediyesi de Ferdane Hanım Konağı Restorasyonu Projesi, Akçakoca Mahallesi Meydan Düzenlemesi, Kapanca Sokak, Sırrıpaşa Caddesi Sağlıklaştırma Projeleri, Kültür Tepesi Düzenlemesi projeleriyle süreklilik dalında ödüle layık görüldü. Antalya Expo Center’da bu sene 25. si düzenlenen Uluslararası Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı’nda Tarihi Kentler Birliği’nin yarışmasına katılan belediyelerin projeleri de sergilendi. Fuarda İzmit Belediyesi de stant açmış ve büyük ilgi görmüştü.