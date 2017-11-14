İzmit Belediyesi şikayetleri dikkate alıyor

İzmit Belediyesi’nin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlardan gelen istek ve şikayetin anında değerlendirildiğini belirterek, “Her yönüyle daha yaşanabilir bir İzmit için çalışıyoruz. Gerek kendi müdürlüğümüz olsun gerekse Zabıta, Temizlik müdürlükler sık sık mahallelerde denetimler yapıp olumsuzluklara anında müdahalede bulunuyoruz. Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alıyoruz. Özellikle Tavşantepe Kireçocakları mevkiinde görüntü kirliliği konusunda vatandaşların yoğun şikayetleri oluyor. Bizler de gelen şikayetleri dikkate alıp bölge sakinlerine gerekli uyarılarda bulunup olumsuzlukların kaldırılmasını sağlıyoruz” dediler.

Yetkililer, bölge sakinlerinden çevre ve görsel kirlilik konusunda daha duyarlı hareket etmelerini de istediler.