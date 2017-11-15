İzmit Belediyesi YAPEX Fuarı'nda
İzmit Belediyesi Antalya’da bu sene 25.'si düzenlenen YAPEX – Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı’na katılıyor.
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İzmit Belediyesi, Antalya Expo Center’da düzenlenen fuarda stantta açtı. Stantta belediyenin Kapanca Sokak’ta yaptığı çalışma görselleri sergileniyor. İzmit Belediyesi’nin fuar sırasında Tarihi Kentler Birliği’nden kazandığı süreklilik projesinin ödülünü de alacağı kaydedildi.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, İzmit Belediyesi, YAPEX Fuarı
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