İzmit Belediyesi yeni çöp kutuları yaptırıyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 50 adet kapaklı çöp kovası, 600 adet büyük çöp kutusu iç kovası, 300 adet küçük çöp kutusu iç kovası, 50 adet dikdörtgen tasarımlı çöp kovası, 100 adet silindirik tasarımlı çöp kovası, 100 adet ahşap latalı dış merak çöp kovası yaptırmak için ihale açtı. İhale, 20 Ekim günü saat 10.00’da yapılacak. Kazanan firma 60 gün içinde siparişleri teslim edecek. İzmit şehir merkezinde eskiyen çöp kovaları yenilenecek.

