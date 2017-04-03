İzmit Belediyesi’nde 132  personele yaş günü partisi

İzmit Belediyesi’ndeki geleneksel toplu doğum günü etkinlikleri aynı sevinç ve coşkuyla devam ediyor.

Belediye’nin BİR-İZ Grubu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Mart ayı içerisinde doğan personeller Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile pasta keserek “İyi ki doğmuşuz” dediler.

Belediye’nin Tepeköy şantiyesinde gerçekleşen etkinlikte belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 132 personelin doğum günü kutlandı.

ŞÜKREDİYORUZ

Çalışanların doğum günlerini kutlayan ve bu kutlamaların aslında bir şükür anlamına da geldiğini belirten Doğan “Allah’ımızın lütfettiği, kaderimize yazdığı kadar yaşayabiliyoruz. Doğum günü kutlamak aslında bir şükürdür. Çok şükür doğduk, bu yaşa kadar geldik demek istiyoruz. Şükrediyoruz ki böyle bir ülkede, şehirde yaşıyor, böyle bir belediye de çalışıyoruz. İzmit Belediyesi ailesinin bireyleri olarak hepinizin doğum gününü kutluyorum” dedi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASININ NE OLDUĞUNU BİLMEDİM

Doğan, “Çocukken doğum günü kutlamanın ne olduğunu bilmedik” diyerek devam ettiği konuşmasında “Ben köyde doğdum, 7 kardeşli bir ailenin çocuğu olarak o dönemlerde doğum günü kutlaması nedir çok bilmezdik. Belli bir yaştan sonra doğum günü kutlamayı, anlamını öğrendik. Sonra baktım ki bu kutlamalar güzel oluyor. Yılda bir gün de olsa birileri tarafından düşünülüp, hatırlanmak insanda güzel izler bırakıyor. Bizde belediye olarak bu kutlamaları gelenekselleştirelim dedik” şeklinde konuştu.

