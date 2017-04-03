  • BIST 88.805
  • Altın 146,384
  • Dolar 3,6392
  • Euro 3,8839
  • Kocaeli 20 °C

İzmit Belediyesi’nde 132  personele yaş günü partisi

»
İzmit Belediyesi’nde 132  personele yaş günü partisi
İzmit Belediyesi’ndeki geleneksel toplu doğum günü etkinlikleri aynı sevinç ve coşkuyla devam ediyor. 

Belediye’nin BİR-İZ Grubu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Mart ayı içerisinde doğan personeller Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile pasta keserek “İyi ki doğmuşuz” dediler.  

Belediye’nin Tepeköy şantiyesinde gerçekleşen etkinlikte belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 132 personelin doğum günü kutlandı. 

ŞÜKREDİYORUZ
Çalışanların doğum günlerini kutlayan ve bu kutlamaların aslında bir şükür anlamına da geldiğini belirten Doğan “Allah’ımızın lütfettiği, kaderimize yazdığı kadar yaşayabiliyoruz.  Doğum günü kutlamak aslında bir şükürdür. Çok şükür doğduk, bu yaşa kadar geldik demek istiyoruz. Şükrediyoruz ki böyle bir ülkede, şehirde yaşıyor, böyle bir belediye de çalışıyoruz.    İzmit Belediyesi ailesinin bireyleri olarak hepinizin doğum gününü kutluyorum” dedi. 

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASININ NE OLDUĞUNU BİLMEDİM 
Doğan, “Çocukken doğum günü kutlamanın ne olduğunu bilmedik” diyerek devam ettiği konuşmasında “Ben köyde doğdum, 7 kardeşli bir ailenin çocuğu olarak o dönemlerde doğum günü kutlaması nedir çok bilmezdik. Belli bir yaştan sonra doğum günü kutlamayı, anlamını öğrendik. Sonra baktım ki bu kutlamalar güzel oluyor. Yılda bir gün de olsa birileri tarafından düşünülüp, hatırlanmak insanda güzel izler bırakıyor. Bizde belediye olarak bu kutlamaları gelenekselleştirelim dedik” şeklinde konuştu.  
 

Bu haber toplam 80 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yalı Evleri hayat buluyor03 Nisan 2017 Pazartesi 11:30
  • İzmit’te parkların sayısı artıyor03 Nisan 2017 Pazartesi 11:23
  • Karaosmanoğlu, İzmit Çarşı esnafından 'evet' istedi03 Nisan 2017 Pazartesi 11:14
  • En anlamlı ziyaret03 Nisan 2017 Pazartesi 11:10
  • Yolculuk sırasında bunu yapan yandı03 Nisan 2017 Pazartesi 10:57
  • Aygün ve Doğan, köylerde çalışıyor03 Nisan 2017 Pazartesi 10:25
  • Artık o belge 'e-devlet'ten alınıyor03 Nisan 2017 Pazartesi 09:29
  • Başkan Karabacak Roman vatandaşlarla buluştu02 Nisan 2017 Pazar 14:40
  • Uluslararası Öğrenci Derneği'nde yeni yönetim tanıtıldı02 Nisan 2017 Pazar 14:15
  • Otizm için farkındalık halayı02 Nisan 2017 Pazar 14:09
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti