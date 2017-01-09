İzmit Belediyesi'nde görev değişikliği

İzmit Belediyesi yeni yılın ilk kadro değişikliğini yaptı.

İzmit Belediyesi'nde yaklaşık 10 yıldır Yazı işleri Müdürü olarak görev yapan Melike Baydar’ın yerine İzmit Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Salih Güler getirildi.

Melike Baydar’ın yeni görevine yönelik şimdilik bir açıklama yapılmazken, Güler’in yerine de Kültür Müdürlüğü'nde Sosyal İşler Birim Sorumlusu Sinem Güleç getirildi. Belediye bünyesinde önümüzdeki günlerde yeni değişiklikler yapılacağı öğrenildi.

Şennur YILDIZ

Melike Baydar

Salih Güler

Sinem Gülenç



