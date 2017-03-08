İzmit Belediyesi'nde ihale günü

İzmit Belediyesi, 28 parça işyeri vasıflı gayrimenkulü ihaleyle kiraya verecek. Bugün yapılacak ihalelerde kiralanacak iş yerleri arasında büfe, çay bahçesi, simit satış yeri, açık otopark, taksi durağı gibi bölümler var.

ATM YERLERİ

İzmit Belediyesi, 4 tanesi Yahya Kaptan Mahallesi’nde olmak üzere, 10 tane ATM yerini de ihaleyle kiraya verecek. Büyüklükleri 3-6 metrekare arasında değişen ATM yerleri için belirlenen muhammen aylık kira bedeli 100 TL ile 1.800 TL arasında değişiyor. İhalede daha yüksek kira bedeli öneren banka, buralara yeni ATM’ler koyabilecek.

YENİCUMA ÇAY BAHÇESİ-

Bugün kiralanacak yerler arasında Yenicuma Parkı Çay Ocağı ve Çay Bahçesi de bulunuyor. Daha önce iki kez açılan ihalede sonuç alınamayan yer için bugün saat 11.05’de ihale yapılacak. 3 yıl süreli kiralama ihalesinde aylık muhammen kira bedeli 10 bin TL olarak belirlendi.