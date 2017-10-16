İzmit Belediyesi'nde sağlıklı beslenme eğitimi verildi 

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimde sağlıklı beslenmenin ve sporun önemine dikkat çekildi. Belsa Plaza 9. katta gerçekleştirilen eğitimi Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Ayla Taşkıran verdi. Eğitimi İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç da takip etti. Eğitimde konuşan Başkan Yardımcısı Güray Oruç, “İzmit Belediyesi kadın dostu bir belediyedir. Kadınlarımız bizim için çok değerli. Kadın Birimi, Aile Birimimiz var. Daha sağlıklı annelerimiz, eşlerimiz, olsun diye ücretsiz fitness salonları açtık Salonlarımızdan binlerce kadın yararlanmaktadır. Bu eğitimle de kadınlarımıza fayda sağlamak istedik” dedi.

Obezite ve obezitenin nedenleri hakkında bilgi veren Ayla Taşkıran, muhakkak uzman kişilerle egzersiz yapılması gerektiğine dikkat çekti. Taşkıran, “Fast food bizi olmamamız gereken bir duruma sürüklüyor. Obezitenin nedenleri sadece beslenme kaynaklı değildir, fiziksel hareketsizlik, kullanılan ilaçlar ve gebelik sonrası dönem obezite sebebi olabilir. Obezite şuana kadar genetik değildi, ancak artık çocuklar obez olarak doğabiliyor. Ebeveynlerden biri obez ise çocuk da yüzde 40 obez doğabiliyor. Stres de obeziteyi tetikliyor. Stresten uzak kalabilmek için egzersiz yapmalıyız. Besin bağımlılığı hepimizde var ama bunun kalorisini en aza düşürüp yaşamalıyız” şeklinde konuştu.