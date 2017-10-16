Kocaeli11 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. İzmit Belediyesi’nden 13 yerin kiralama ihalesi
İzmit Belediyesi’nden 13 yerin kiralama ihalesi

İzmit Belediyesi’nden 13 yerin kiralama ihalesi

İzmit Belediyesi, mülkiyetindeki 13 yeri ihaleyle kiraya veriliyor.

A+A-

1 adet çay ocağı, 1 adet işyeri, 1 adet açık otopark, 1 adet oto yıkama yeri, 1 adet depolama alanı, 1 adet büfe çay bahçesi, 4 adet dernek lokali, 1 adet teknik alt yapı, 1 adet kafeterya ve Gölkay’daki su kayağı tesislerinin ihalesi bugün gerçekleştirilecek. Tesisler 5 yıl süreyle kiraya verilecek.

 

Bu haber toplam 266 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.