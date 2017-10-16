İzmit Belediyesi’nden 13 yerin kiralama ihalesi
İzmit Belediyesi, mülkiyetindeki 13 yeri ihaleyle kiraya veriliyor.
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1 adet çay ocağı, 1 adet işyeri, 1 adet açık otopark, 1 adet oto yıkama yeri, 1 adet depolama alanı, 1 adet büfe çay bahçesi, 4 adet dernek lokali, 1 adet teknik alt yapı, 1 adet kafeterya ve Gölkay’daki su kayağı tesislerinin ihalesi bugün gerçekleştirilecek. Tesisler 5 yıl süreyle kiraya verilecek.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, kiralama ihalesi
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