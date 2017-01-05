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İzmit Belediyesi’nden 177 bin kişiye cenaze yemeği

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İzmit Belediyesi’nden 177 bin kişiye cenaze yemeği
İzmit Belediyesi tarafından başlatılan cenaze evlerine yemek hizmetinden 177 bin 342 kişinin yararlandığı açıklandı. 

İzmit Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 2010 yılından itibaren başlatılan uygulama ile geçtiğimiz Aralık ayında 121 cenaze evine 3410 kişilik yemek götürüldü.

Pirinç pilavı, tavuk eti, ayran ve tatlıdan oluşan özel kaplardaki yemeklerin cenazesi olanların evlerine 17.30-10.30 saatleri arasında düzenli şekilde götürüldüğünü söyleyen yetkililer, ”Bu hizmeti sadece İzmit merkezde değil köylerde de veriyoruz. Haftanın 7 günü düzenli şekilde gerçekleştirilen hizmetle, vatandaşlarımızın acılarına ortak olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığımız hizmet kapsamında 2010 yılından beri 7588 cenaze evine 177 bin 342 kişilik yemek servis edildi”

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