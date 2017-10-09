İzmit Belediyesi’nden akaryakıt ve enerji ihalesi
İzmit Belediyesi ihaleyle akaryakıt ve elektrik enerjisi satın alacak.
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İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 25 bin litre kurşunsuz benzin ile 900 bin litre motorin alım ihalesi 26 Ekim Perşembe günü, 1 milyon 400 bin kilowatt ticarethane, 500 bin kilowatt aydınlatma için enerji alım ihalesi 24 Ekim Salı günü yapılacak. İhalelerle ilgilenenlerin İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi.
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Etiketler : İzmit Belediyesi, ihale, akaryakıt, elektrik enerjisi
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