  • BIST 108.392
  • Altın 142,892
  • Dolar 3,5320
  • Euro 4,1199
  • Kocaeli 30 °C

İzmit Belediyesi'nden çöp konteyner açıklaması

»
İzmit Belediyesi'nden çöp konteyner açıklaması
İzmit Belediyesi’nden, Çınarlı Camii yanında bulunan yeraltı çöp konteynırları ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada basında yer alan “Çöp bidonları kriz yarattı” şeklindeki haberin tümüyle gerçeğe aykırı olduğu kaydedildi. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “ Baç mevkiindeki Çınarlı Cami’nin arkasında  on yıllardır çöp konteynerlerinin bulunduğu herkesin malumudur. Bu konteynerler sokağın dar olması nedeniyle de koku ve görsel kirlilik konularında  birçok kez şikayet  sebebi olmuştur. 

VATANDAŞ MEMNUN

Belediyemiz görsel kirliliği ortadan kaldırmak ve çöp kokusunu önlemek amacıyla 3 yıl önce yeraltı çöp konteynerleri sistemine geçmiştir. Bu kapsamda Çınarlı Camii arkasındaki eski tip konteynerler de yer alı konteynerine dönüştürülmüştür. 3 yıldır bu sokakta yaşayan herkes artık çöp kokusunun olmaması sebebiyle tebrik ve takdirlerini belediyemize iletmiştir. 

İYİ NİYET YOKSUNLARI

Çınarlı Cami’nin ibadete kapatılmasının ardından caminin yanındaki park alanına belediyemiz tarafından mescit yapılmıştır. Her nedense iyi niyetten yoksun bir kişi tarafından Cuma günleri çöp kokusu olduğu iddiasıyla bu yeraltı konteynerlerinin kaldırılması talep edilmektedir. Yıllardır park olarak kullanılırken çöp kokusu şikayeti olmazken, dört tarafı kapalı bir yapının arkasında bulunan konteynerin koku yaymasının mantıksızlığı zaten anlaşılmaktadır. 

HİÇBİR ŞİKAYET OLMADI

Bu yer altı konteynerleri 3 yıldır oradadır ve hiçbir şikayet olmamıştır. Halkımızın her türlü sıkıntısını ve sorununu çözmeyi görev bilmekteyiz. Aksi her türlü iddia maksatlı ve iyi niyetten uzak söylemlerdir. Kamuoyuna önemle duyurulur” dedi.

Bu haber toplam 353 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engelli vatandaşların deniz keyfi27 Temmuz 2017 Perşembe 12:58
  • Körfezli Mehmetçikler görkemli törenle uğurlandı27 Temmuz 2017 Perşembe 12:41
  • Katırcıoğlu, '15 Temmuz Milli İrade Parkı'nı gezdi.27 Temmuz 2017 Perşembe 11:59
  • Büyükşehir’den 24 yeni otobüs27 Temmuz 2017 Perşembe 11:12
  • İzmit'te "vitamin durakları" ilgi görüyor27 Temmuz 2017 Perşembe 10:55
  • Murat Kekilli'den unutulmaz gece27 Temmuz 2017 Perşembe 09:24
  • Fevziye Bahçesi’ne DEV ŞEMSİYELER27 Temmuz 2017 Perşembe 09:00
  • Sedef hastaları için "eklem romatizması" uyarısı26 Temmuz 2017 Çarşamba 23:54
  • Arkadaşlarına şaka yapmak isterken ateşe verdiler26 Temmuz 2017 Çarşamba 23:27
  • Yıkım zamanı26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:48
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti