İzmit Belediyesi'nden çöp konteyner açıklaması

İzmit Belediyesi’nden, Çınarlı Camii yanında bulunan yeraltı çöp konteynırları ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada basında yer alan “Çöp bidonları kriz yarattı” şeklindeki haberin tümüyle gerçeğe aykırı olduğu kaydedildi. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “ Baç mevkiindeki Çınarlı Cami’nin arkasında on yıllardır çöp konteynerlerinin bulunduğu herkesin malumudur. Bu konteynerler sokağın dar olması nedeniyle de koku ve görsel kirlilik konularında birçok kez şikayet sebebi olmuştur.

VATANDAŞ MEMNUN

Belediyemiz görsel kirliliği ortadan kaldırmak ve çöp kokusunu önlemek amacıyla 3 yıl önce yeraltı çöp konteynerleri sistemine geçmiştir. Bu kapsamda Çınarlı Camii arkasındaki eski tip konteynerler de yer alı konteynerine dönüştürülmüştür. 3 yıldır bu sokakta yaşayan herkes artık çöp kokusunun olmaması sebebiyle tebrik ve takdirlerini belediyemize iletmiştir.

İYİ NİYET YOKSUNLARI

Çınarlı Cami’nin ibadete kapatılmasının ardından caminin yanındaki park alanına belediyemiz tarafından mescit yapılmıştır. Her nedense iyi niyetten yoksun bir kişi tarafından Cuma günleri çöp kokusu olduğu iddiasıyla bu yeraltı konteynerlerinin kaldırılması talep edilmektedir. Yıllardır park olarak kullanılırken çöp kokusu şikayeti olmazken, dört tarafı kapalı bir yapının arkasında bulunan konteynerin koku yaymasının mantıksızlığı zaten anlaşılmaktadır.

HİÇBİR ŞİKAYET OLMADI

Bu yer altı konteynerleri 3 yıldır oradadır ve hiçbir şikayet olmamıştır. Halkımızın her türlü sıkıntısını ve sorununu çözmeyi görev bilmekteyiz. Aksi her türlü iddia maksatlı ve iyi niyetten uzak söylemlerdir. Kamuoyuna önemle duyurulur” dedi.