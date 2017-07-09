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İzmit Belediyesi’nden Eleşkirt’e saat kulesi

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İzmit Belediyesi’nden Eleşkirt’e saat kulesi
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine yaptırılan İzmit’teki saat kulesinin bir benzeri düzenlenen törenle açıldı. 

Saat kulesinin açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Doğan’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, belediye meclis üyeleri, belde belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçenin en merkezi yerindeki saat kulesinin açılışında Başkan Doğan’a, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı tarafından hemşerilik beratı verildi.

Açılışta konuşan Eleşkirt Belediye Başkanı Sarı, “İzmit Belediye Başkanımıza ilçemize böylesine güzel bir eser kazandırdığı için ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu eser İzmit ile Eleşkirt arasındaki dostluk köprüsünü ebediyete kadar sürdürecektir” dedi.

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'DEVLETİMİZ HER ZAMAN GÜÇLÜDÜR'

Başkan Doğan da yaptığı konuşmada, saat kulesinin Eleşkirt’e çok yakıştığını belirterek, “Aslında ben Diyadin’e hizmet danışmanlığı yapıyorum Eleşkirt Belediye Başkanımız bizden böyle bir hizmet isteyince kendisini kıramadık. Artık İzmit’in sembolü olan saat kulesinin aynısı burada da var. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize İzmitli kardeşlerinizin sıcak ve samimi sevgi ve selamlarını getirim. Bu coğrafyada hep birlikte, kardeşçe asırlardır yaşıyoruz. Birlik beraberliğimizi bozmak isteyenlere her zaman hep birlikte gereken dersi verdik. Bunun en son örneği de geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’daki hain darbe girişimindedir. Bizler bir, beraber ve kardeş oldukça ne içteki ne de dıştaki düşmanlar emellerine ulaşamazlar. Asırladır olduğu gibi, bayrağımız göklerde dalgalanmaya, ezanlarımız minarelerden okunmaya devam edecek. Devletimiz her zaman güçlüdür. Düşmanlara da gereken dersi veriri. Yeter ki bizler devletimizin yanında olalım” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından saat kulesinin açılışı gerçekleştirildi.

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