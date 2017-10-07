İzmit Belediyesi'nden Gölkay açıklaması
Su kayağı tesisi olan Gölkay'ın suyu DSİ tarafından boşaltıldı.
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İzmit Belediyesi tarafından İzmit Sepetçi bölgesinde yapılan kablolu su kayağı tesisi Gölkay'da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından çalışma yürütüldüğü bildirildi. Yapılan teknik çalışma kapsamında gölette bulunan suyun boşaltıldığını açıklayan yetkililer sürecin Devlet Su İşleri tarafından yürütüldüğünü kaydetti.
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Etiketler : Gölkay, İzmit Belediyesi, Devlet Su İşleri
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