İzmit Belediyesi'nden Gölkay açıklaması

İzmit Belediyesi tarafından İzmit Sepetçi bölgesinde yapılan kablolu su kayağı tesisi Gölkay'da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından çalışma yürütüldüğü bildirildi. Yapılan teknik çalışma kapsamında gölette bulunan suyun boşaltıldığını açıklayan yetkililer sürecin Devlet Su İşleri tarafından yürütüldüğünü kaydetti.